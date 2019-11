‘Weigering terugkeer IS-vrouwen onrechtmatig’

De Nederlandse staat handelt onrechtmatig door te weigeren IS-vrouwen en hun kinderen vanuit Syrië terug te halen naar Nederland. Daardoor worden hun fundamentele mensenrechten, zoals het recht op leven en op veiligheid, geschonden. Dat betoogden advocaten vrijdag in kort geding tegen de Staat namens 23 vrouwen en hun 56 kinderen, voor de rechtbank in Den Haag.

Vooral als het gaat om kinderen, moet de Staat extra bijzetten om deze onderdanen in hun rechten te beschermen, vinden ze. Ze wezen erop dat buurlanden als België en Duitsland al wel kinderen met dit uitgangspunt uit het strijdgebied in Syrië en Irak hebben teruggehaald.

Omdat de levensomstandigheden in de twee kampen in Noord-Syrië erg slecht en gevaarlijk zijn en omdat de winter eraan komt, eisen de advocaten dat de Staat binnen twee weken de terugkeer van de betrokkenen regelt of daartoe alle inspanningen of voorbereidingen treft.