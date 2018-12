Weigering inzage oorlogsarchief onzorgvuldig

De rechter is het niet eens met de weigering van het Nationaal Archief om een stichting inzage te geven in informatie over nog levende vermeende kampbeulen. De rijksarchivaris stond inzage niet toe, omdat dit de privacy van de betrokkenen zou schenden. Maar volgens de bestuursrechter in Amsterdam was dat besluit onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd. Het archief moet zich opnieuw buigen over het verzoek van de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden.

De bestuursrechter wijst erop dat het recht op bescherming van persoonsgegevens niet absoluut is. De wet stelt dat dit recht op privacy moet wijken wanneer er sprake is van een volkenrechtelijke verplichting. De rijksarchivaris had dat moeten onderzoeken, eventueel samen met andere overheidsinstanties.

De stichting van voorzitter en journalist Arnold Karskens wil algehele toegang tot het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) om erachter te komen of oorlogsmisdadigers, zoals kampbewakers, nog ongestraft rondlopen. Hij wil hun zaken dan voorleggen aan het Openbaar Ministerie om ze alsnog te vervolgen.