Weigering asiel Gülenaanhanger moet verklaard

Staatssecretaris Mark Harbers (asiel) moet beter uitleggen waarom hij geen asielvergunning verleent aan aanhangers van de Gülenbeweging. Dat heeft de Raad van State besloten. Net als de rechtbank eerder vindt de Raad van State dat hij moet onderzoeken of de aanvragers deel uitmaken van een groep die systematisch wordt blootgesteld aan onmenselijke behandelingen.

De staatssecretaris heeft eerder de asielaanvraag geweigerd aan een aanhanger van de islamitische geestelijke Gülen, die door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden voor de couppoging in 2016. De man zei dat hij bij terugkeer in Turkije kans loopt op een onmenselijke behandeling. Harbers vond die vrees niet terecht. De man stapte naar de rechtbank die Harbers in het ongelijk stelde. Daarop stapte de staatssecretaris naar de Raad van State. Die behandelde deze zaak samen met nog twee asielaanvragen in oktober vorig jaar. Ook in deze twee zaken vindt de Raad van State dat Harbers zijn afwijzing beter moet motiveren.

Sinds de couppoging tegen de Turkse regering zijn vele tienduizenden personen opgepakt. Ook zijn talloze mensen in overheidsdienst geschorst of ontslagen. De Turkse autoriteiten denken dat Gülen zijn volgelingen op grote schaal liet infiltreren in onder meer de politie, het leger en de ambtenarij. De geestelijke zelf, een voormalige bondgenoot van Erdogan, leeft in ballingschap in de Verenigde Staten. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de couppoging.