Wegwijs gaat niet door; EMG neemt afscheid van grote beurs

De Wegwijsbeurs in Rotterdam gaat komend najaar niet door. Dat maakte Erdee Media Groep (EMG) dinsdag bekend. De beurs zou plaatsvinden van 18 tot 21 oktober.

„We hebben moeten constateren dat er te weinig aanmeldingen van standhouders zijn om een goed resultaat van de beurs te kunnen garanderen”, aldus beursmanager Cees Hovius. „Minder standhouders betekent ook minder bezoekers en dat kunnen we de standhouders die nu hebben ingetekend simpelweg niet aandoen.”

EMG worstelt om achterban vast te houden

Hovius benadrukt dat de kleinschaliger evenementen die door EMG worden georganiseerd, zoals de Terdege vrouwendag en de RD-mannendagen, wel goed lopen. „We gaan bekijken hoe we dat verder kunnen uitbouwen. Maar feit blijft dat we afscheid nemen van Wegwijs in deze grootschalige vorm.”