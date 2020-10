‘Wegwerpmondkapjes vormen gevaar voor vogels’

Wegwerpmondkapjes vormen een gevaar voor vogels, zeggen meerdere organisaties. Zelfs als de kapjes netjes in de prullenbak belanden, kunnen vogels en andere dieren erin verstrikt raken.

Een woordvoerder van Sovon Vogelonderzoek Nederland zegt dat er in zijn netwerk al meerdere beelden rondgaan van vooral meeuwen die met hun pootjes verstrikt raken in de elastieken lusjes van mondkapjes. „Maar ook andere vogels die veel op straat te vinden zijn, zoals kauwen en stadsduiven, lopen een risico.”

Medewerkers van de Dierenbescherming geven aan nog geen meldingen te hebben gehad van dieren die verstrikt zaten, maar ze zien wel geregeld kapjes drijven in sloten en liggen op straat. „Het is een kwestie van tijd tot de eerste melding komt van een verstrikt dier in een mondkapje”, schrijft de organisatie. „Hopelijk kunnen we dit zoveel mogelijk voorkomen door onze rommel gewoon goed op te ruimen.”

Maar het probleem schuilt volgens Sovon niet alleen in mondkapjes die op straat worden gegooid. „Meeuwen scharrelen voor hun voedsel rond op vuilnisbelten, dus ook mondkapjes die keurig in de prullenbak worden gegooid, kunnen een gevaar vormen.” Het is volgens Vogelopvang De Wulp in Den Haag dan ook een kwestie van „wachten tot de eerste patiënten binnenkomen”. „Vogels halen zelf ook afval uit prullenbakken. De enige oplossing is dus om geen wegwerpkapjes te dragen, maar duurzame, herbruikbare mondmaskers.”