Wegwerk hindert verkeer in weekend

Op een aantal plaatsen in het land moet het verkeer dit weekend rekening houden met vertraging doordat het wegdek van een nieuwe asfaltlaag wordt voorzien. Op de A28 bij Zwolle verwacht Rijkswaterstaat files. In beide richtingen zijn minder rijstroken beschikbaar. Doorgaand verkeer kan het best omrijden via de Noordoostpolder (A6).

De A29 richting Rotterdam is dicht tussen de aansluiting met de N217 en knooppunt Vaanplein, bij de Heinenoordtunnel. Ook hier wordt de rijbaan voorzien van nieuw asfalt. Op de A13 (Rotterdam-Den Haag) gebeurt dat tussen de afrit Delft-Zuid en knooppunt Ypenburg. In beide gevallen geldt de wegafsluiting van vrijdag 22.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. Er zijn omleidingsroutes ingesteld.