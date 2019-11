Wegverkeer veroorzaakt 17 procent CO2-uitstoot

Het wegverkeer heeft vorig jaar 17 procent van de emissie van kooldioxide (CO2) in Nederland veroorzaakt. Kooldioxide is een broeikasgas dat ontstaat bij de verbranding van de koolstof in brandstoffen. De totale CO2-uitstoot van het wegverkeer lag 2 procent hoger dan in 2017. Vergeleken met bijvoorbeeld 1990 is de uitstoot met ruim 28 procent toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het wegverkeer in 2018.

In totaal legden Nederlanders vorig jaar 150,6 miljard kilometer af met hun personenauto’s, bestelauto’s, zware vrachtvoertuigen en bussen. Dat is 1,4 procent meer dan in het jaar ervoor. Ten opzichte van 30 jaar geleden is er sprake van een stijging van ruim 47 procent.

De meeste kilometers werden afgelegd in personenauto’s. In totaal reden deze voertuigen 121,4 miljard kilometer, 1,2 procent meer dan in 2017. Het aantal auto’s nam toe met 2,2 procent. Per auto werd dan ook gemiddeld minder kilometers afgelegd; een daling van 1 procent.

Van alle Nederlandse autokilometers werd 70 procent afgelegd op benzine. In 1990 was dit 64 procent. Het aantal gereden kilometers met een dieselauto is de afgelopen vijf jaar gedaald met 5 procent. Ruim 78 procent van alle autokilometers werd afgelegd met auto’s van particulieren, de rest met auto’s op naam van bedrijven. Van alle autokilometers werd een half procent elektrisch gereden.

Met bestelwagens is vorig jaar bijna 18,4 miljard kilometer gereden, 4,2 procent meer dan in 2017. Het is voor de vierde keer op rij dat de bestelauto’s meer zijn gaan rijden. De stijging heeft ermee te maken dat er 4 procent meer bestelauto’s bijkwamen vorig jaar.

Nederlandse bussen legden in 2018 in totaal bijna 700 miljoen kilometer af, een stijging van 1,1 procent. Zowel lijndienstbussen als touringcars maakten meer kilometers.

Met zware voertuigen werd juist minder gereden: 10,1 miljard kilometer (min 0,3 procent).