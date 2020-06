Wegpiraat moet rijbewijs inleveren door filmpje op Dumpert

Een 29-jarige wegpiraat uit Eindhoven heeft zijn rijbewijs moeten inleveren, nadat een filmpje van zijn roekeloze rijgedrag op Dumpert is gezet.

De bestuurder haalde begin mei met hoge snelheid een auto over de vluchtstrook in en reed vervolgens rakelings tussen twee auto's door die naast elkaar op de A58 reden. De auto die via de vluchtstrook werd ingehaald had een dashboardcamera. De bestuurder daarvan zette de beelden online die ook door de politie werden gezien.

Na het analyseren van de video kwam de politie tot de conclusie dat de auto vermoedelijk 164 kilometer per uur reed, waar maximaal 100 is toegestaan. Samen met de verklaring van de filmer, was er genoeg bewijs om de bestuurder op te sporen en aan te houden.

De politie kwam uiteindelijk de 29-jarige man uit Eindhoven op het spoor. Hij werd op 27 mei verhoord en op 5 juni leverde hij op het politiebureau zijn rijbewijs in.

Diezelfde dag ging de man nog een keer in de fout. Agenten hielden hem in Eindhoven aan toen hij met een lachgasballon op een bromfiets reed. Omdat zijn rijbewijs was ingevorderd kreeg hij ook een proces verbaal voor rijden zonder rijbewijs.