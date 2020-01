Weginspectie riskanter geworden

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat zijn hun leven niet zeker. Minimaal één keer per week wordt een voertuig van een weginspecteur aangereden, een pijlwagen/botsabsorber geramd of is de inspecteur slachtoffer van agressie bij het afhandelen van een incident.

Dat blijkt uit cijfers over 2019 die Rijkswaterstaat voor De Telegraaf verzamelde. Met in totaal 57 aanrijdingen en agressiemeldingen is dat aantal een stijging van precies vijftig procent in vergelijking met drie jaar terug, toen er nog 38 ernstige incidenten plaatsvonden.

Vooral over de 22 meldingen van agressiviteit vorig jaar maakt RWS zich grote zorgen.