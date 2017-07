Weginspecteurs RWS delen vaker boetes uit

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat delen steeds vaker boetes uit aan weggebruikers die rode kruizen boven de snelweg negeren. Dit jaar slingerden inspecteurs al ruim 500 automobilisten op de bon voor het negeren van de kruizen die aangeven dat ze de rijbaan moeten verlaten. In heel 2016 ging het om ruim 700 bekeuringen, zegt Rijkswaterstaat zaterdag na berichtgeving hierover in De Telegraaf.

De stijging komt volgens de dienst doordat sinds februari van dit jaar nog eens twaalf weginspecteurs de bevoegdheid hebben gekregen bekeuringen uit te delen. In totaal zijn er nu twintig inspecteurs van de 260 die opsporingsbevoegdheid hebben.

Daarnaast ziet Rijkswaterstaat dat automobilisten vaker rode kruizen negeren omdat ze afgeleid zijn door smartphone, navigatie of autoradio. Dit jaar leidde dat al tot acht ongelukken waarbij een inspecteur of diens voertuig betrokken was.