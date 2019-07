Weginspecteurs krijgen extra bevoegdheden

De weginspecteurs van Rijkswaterstaat krijgen per direct extra bevoegdheden. Zij mogen nu ook weggebruikers bekeuren die ten onrechte in de rijrichting over de vluchtstrook rijden en een boete uitschrijven voor truckers die door een tunnel willen rijden met een vrachtwagen die te hoog is (hoger dan 4 meter).

Rijkswaterstaat heeft sinds 2015 al de bevoegdheid om een proces-verbaal uit te schrijven voor het negeren van rode kruisen en het ten onrechte parkeren op de vluchtstrook.

De bekeuringen voor het rijden over de vluchtstrook (minimale boete is 380 euro) en het rijden met een te hoge vrachtwagen (boete tussen 470 en 1000 euro) kunnen worden uitgeschreven door weginspecteurs met de status van buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Op dit moment beschikken vijftig weginspecteurs over de boa-status. In de loop van dit en volgend jaar komen daar nog eens vijftig weginspecteurs bij.