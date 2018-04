Weghalen zeemijn zonder problemen verlopen

De oude zeemijn die eind januari bij baggerwerkzaamheden in het Amsterdamse IJ werd gevonden, is zonder problemen van zijn plek gehaald en op een schip getakeld. De operatie begon vroeg in de ochtend en zal naar verwachting rond 12.00 uur zijn afgerond als het explosief op het Markermeer tot ontploffing is gebracht.

Tijdens het vervoer van de zeemijn werden verkeersmaatregelen getroffen. Zo kon er even geen verkeer over de Schellingwouderbrug en was ook de Zeeburgertunnel korte tijd dicht. Dat laatste leidde direct tot file op de ringweg A10 en veel klachten van automobilisten. „Dat was helaas niet te voorkomen”, aldus de woordvoerder van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen.

De 600 kilo wegende zeemijn lag sinds de Tweede Wereldoorlog in het IJ.