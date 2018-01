Weggewaaide student Eline (24) werd internethit

De vrouw die donderdag door de zware storm door de lucht vloog in Den Bosch, was studente Eline de Leeuw (24). Door haar indrukwekkende valpartij werd ze in één klap een internethit.

De 56 kilo wegende student Food Innovation sprak zaterdag met RTL Nieuws. „Ik werd door de rukwind omgedraaid en de andere kant op geduwd. Mijn benen begonnen te rennen zonder dat ik er controle over had. Ik werd echt opgetild. Een heel gek gevoel.”

Eline hield een blauw oog en schaafwonden over aan de valpartij.