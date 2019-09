Weggestuurde politiechef wil collega’s steunen

De weggestuurde Leidse politiechef Fatima Aboulouafa zegt bij Jinek dat ze met haar Instagrambericht over discriminatie binnen de politie collega’s wil steunen die zich ook onveilig voelen binnen het korps. Aboulouafa plaatste een foto op het sociale medium waarbij stond dat ze zich in haar 25-jarige carrière vaak onveilig heeft gevoeld door discriminatie. Dit zorgde voor grote opschudding binnen het korps, volgens haar leidinggevenden. Daarom is ze dinsdag op non-actief gesteld.

Ze zegt dat ze vaak is gediscrimineerd vanwege haar Marokkaanse afkomst en omdat ze een vrouw is. Na haar bericht zou ze geen enkele verbaasde of meelevende reactie van een collega hebben gekregen. „Ik kreeg alleen berichtjes van mensen op Instagram die zeggen dat ze hetzelfde is overkomen. Zij zijn blij dat ik mij heb uitgesproken. Ik voelde mij meer gesterkt door deze reacties dan door mijn eigen korpsleiding.”

Aboulouafa zegt ook open te staan voor een gesprek, maar dat is haar nog niet aangeboden. „Het is een leugen dat ik oplossingen zou tegenhouden”, reageert ze op een korpschef die dat over haar zou hebben gezegd. „Er is mij alleen een gesprek met de eenheidsleiding voorgesteld.”