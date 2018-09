Weggelopen Lili en Howick zijn weer terecht

De weggelopen kinderen Lili en Howick zijn zaterdagmiddag teruggevonden, meldt Flip Schüller, de advocaat van de kinderen. Agenten troffen hen aan in Wijchen, meldt een woordvoerster van de politie. In de Gelderse plaats waren ze de afgelopen nacht ook verdwenen. Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid had zaterdagmiddag besloten dat ze in Nederland mogen blijven.

Waar de kinderen precies zijn gevonden wil de politie niet zeggen. Ze worden na verhoor overgedragen aan hun voogd, aldus de woordvoerster van politie Midden-Nederland.

„Oproep politie woog mee bij besluit Harbers”

De twee kinderen zouden zaterdag op het vliegtuig worden gezet naar Armenië. In Wijchen waren ze volgens de politie bij hun grootouders om van hen afscheid te nemen. Ze waren vanaf dit adres lopend vertrokken.

Lili en Howick mogen in Nederland blijven

Volgens de politie waren er grote zorgen over de veiligheid van de twee kinderen, die in een emotionele situatie verdwenen waren. „Daarom zocht de politie met verschillende middelen naar de kinderen en riep de hulp van het publiek ook in. Vanwege de - toen nog - op handen zijnde uitzetting van de kinderen werd deze oproep niet breed omarmd”, stelt de politie.

Het ministerie gaf een korte verklaring voor het besluit: „Actuele ontwikkelingen die zich in deze zaak de afgelopen uren hebben voorgedaan hebben er echter toe geleid dat het welzijn en de veiligheid van de kinderen niet meer voldoende kunnen worden gewaarborgd. De staatssecretaris heeft daarom, alles overwegend, besloten dat de kinderen in Nederland mogen blijven. De betrokken instanties doen er alles aan om te weten te komen of de kinderen nu veilig zijn en waar zij zijn.”

Kinderombudsvrouw „ongelooflijk blij”