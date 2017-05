Weggelopen jongen vermist na zwemmen in Rijn

Een jongen die dinsdagmiddag wegliep uit een jeugdinstelling in Zetten wordt vermist nadat hij had geprobeerd de Rijn over te zwemmen. Dat heeft de OGHeldring-instelling, waar de jongen woonde, bevestigd.

De tiener was samen met een medebewoner weggelopen. Ze gingen in de buurt van de instelling het water in. De jongen die wordt vermist, zou kopje onder zijn gegaan. De andere jongen is weer terug.

Een zoektocht door de brandweer en andere hulpdiensten, waarbij het scheepvaartverkeer enige uren werd stilgelegd, had geen resultaat. De politie zegt nog verder te zoeken