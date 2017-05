In de Rijn bij Wageningen is dinsdagavond het lichaam gevonden van een jongen die dinsdagmiddag was weggelopen uit een jeugdinstelling in Zetten, aldus de politie. Hij werd vermist nadat hij had geprobeerd de Rijn over te zwemmen.

Dat had de OG Heldring-instelling, waar de jongen woonde, laten weten. De tiener was samen met een medebewoner weggelopen. Ze gingen in de buurt van de instelling het water in. De andere jongen is weer terug.