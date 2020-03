Wegen naar stranden blijven komende dagen dicht

De toegangswegen naar de stranden in Zandvoort en Bloemendaal blijven de komende dagen afgesloten. Met deze maatregel moet worden voorkomen dat veel mensen naar de kust gaan en onvoldoende afstand van elkaar houden, wat nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Een woordvoerster van de gemeente Zandvoort laat weten dat de afsluiting geldig blijft zo lang het nodig is. Volgens de weersvoorspellingen laat de zon zich de komende dagen veelvuldig zien.

De afsluiting ging zondag in toen bleek dat er teveel toeloop was naar de kustplaatsen. Verkeersregelaars houden bezoekers nu tegen bij Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. Volgens de woordvoerster worden de nieuwe regels tot nu toe netjes nageleefd en is het heel rustig op het strand.

De gemeente Noordwijk kan nog niet zeggen hoe lang de wegen naar de kust dicht blijven. Op dit moment geldt volgens een woordvoerder „tot nader order”.