Wegen naar kustplaatsen afgesloten vanwege drukte

Diverse wegen naar kustplaatsen in ons land zijn afgesloten omdat er te veel mensen naar het strand kwamen. Dat wordt nu sterk afgeraden vanwege verdere verspreiding van het coronavirus.

Zo besloot de gemeente Noordwijk tot deze ingreep om de grote toeloop naar de kust af te stoppen. Ook de wegen naar de stranden van Rockanje en Oostvoorne zijn dicht. Bij de stranden van Bloemendaal en Zandvoort zijn de parkeerterreinen afgesloten en sturen verkeersregelaars mensen weg.

Burgemeester Wendy Verkleij van Noordwijk riep na grote drukte zaterdag mensen op zondag niet naar het strand te komen. Maar mede vanwege het mooie weer gaven veel mensen geen gehoor aan haar oproep. „Veel inwoners en ondernemers hebben gezien dat onze bezoekers de richtlijnen niet naleefden. Dat kan echt niet. Volksgezondheid en het indammen van corona hebben echt alle prioriteit. We nemen onze verantwoordelijkheid als overheid omdat we gezien hebben dat recreanten dat niet doen. Het is helaas nodig”, aldus Verkleij.

Ook burgemeesters David Moolenburgh van Zandvoort en Elbert Roest van Bloemendaal riepen zaterdag dringend op weg te blijven van de stranden. Ondanks eerdere waarschuwingen, borden en oproepen liepen de stranden van beide gemeenten zondag vol met recreanten. De parkeerterreinen werden daarom gesloten en verkeersregelaars stuurden recreanten weg.

In Scheveningen is het nog niet nodig om de wegen af te sluiten, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. Volgens hem lijken mensen zich te houden aan het dringende advies om niet naar het bos of strand te gaan.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb riep eerder zondag al op niet naar het strand van Hoek van Holland en andere stranden in de regio te gaan.