Wegen naar Airborne-herdenkingsplekken worden afgesloten

Wegen naar bekende Airborne-herdenkingsplekken worden zaterdag of zondag afgesloten voor alle verkeer. Dat hebben de gemeenten Ede en Renkum besloten om te voorkomen dat er toch publiek komt naar de herdenkingen op de Ginkelse Heide in Ede of de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.

De 76e herdenking van het begin van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden in de regio Arnhem in september 1944 heeft vanwege het coronavirus alleen in besloten kring plaats.

„Het is de eerste keer sinds 1945 dat er geen veteranen, nabestaanden of andere bezoekers welkom zijn bij de herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Dat is heel verschrikkelijk”, zegt organisator Erik van der Meiden. Op de Arnhem Oosterbeek War Cemetery rusten ruim 1750 militairen die in september 1944 tijdens de Slag om Arnhem sneuvelden. Zondagmorgen worden alle wegen naar de begraafplaats afgesloten, ook voor wandelaars en fietsers.

Datzelfde geldt zaterdagmorgen voor de wegen langs de Ginkelse Heide bij Ede. Ook parkeerplaatsen in de buurt van het monument op de heide worden afgesloten, aldus Roger Beets van de Stichting Airborne Herdenkingen. De dropping van honderden parachutisten gaat niet door. Een gezelschap van ongeveer honderd mensen, onder wie de ambassadeurs van de voormalige geallieerde landen, komt wel naar de hei voor een plechtigheid. Rondom die locatie worden hekken geplaatst, zodat er niets te zien valt. „Bizar, vorig jaar stonden er nog meer dan 100.000 mensen op de hei”, aldus Beets.

Omroep Gelderland zendt alle herdenkingen rechtstreeks op televisie uit.