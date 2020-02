Wegdek A16 flink beschadigd door afgevallen shovel

De schade aan het wegdek door een afgevallen graafmachine bij verkeersknooppunt Ridderkerk dinsdag is aanzienlijk. Wegwerkers zijn bezig met een spoedreparatie van het asfalt en vermoedelijk zijn er later in de week nog meer herstelwerkzaamheden nodig. De weg, de A16, is waarschijnlijk rond 14.00 uur weer open.

Door die van een lader gevallen shovel stonden er kilometerslange files rond Rotterdam. In de ochtend stond de hele A16 vast, vanaf het Terbregseplein. Ook stonden er lange files op de A20 vanaf Schiedam. Die files namen uiteindelijk wel iets in lengte af.

Ook in Noord-Holland waren er problemen. De snelweg A7 was dicht tussen afrit Avenhorn en afrit Zaandijk na een ongeluk met drie auto’s. Er stond daardoor zeker 20 kilometer file, meldt de ANWB.