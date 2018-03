Weg Winschoten afgesloten vanwege brand

De brandweer in Groningen heeft een deel van de N367, de oostelijke rondweg om Winschoten, afgesloten omdat er brandslangen over de weg liggen. Op een industrieterrein aan de Kartonbaan woedt bij het recyclingbedrijf Virol een grote brand in een berg met schroot. In verband met de rookontwikkeling is ook het trein- en scheepvaartverkeer ten zuiden van het industrieterrein stilgelegd.

De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar gebouwen. Omwonenden wordt geadviseerd ramen te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Op dit moment hebben nog alleen goederentreinen last van de beperkingen. Of de brand problemen zal opleveren voor de ochtendspits kan de brandweer nog niet zeggen. „Maar dit gaat zeker nog enige uren duren”, aldus een woordvoerder.