Weg weer vrij na dodelijke aanrijding op A10

De bestuurder van een bestelbus is woensdagochtend om het leven gekomen bij een zwaar ongeluk op de A10 in Amsterdam. De 49-jarige man uit Vlijmen overleed ter plaatse. De bijrijder uit het busje is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Kadoelen. De bestuurder reed achter op een vrachtauto en raakte bekneld.

De A10 Noord is de hele ochtend tot 12.15 uur geheel afgesloten geweest en het verkeer werd omgeleid. De weg is inmiddels weer vrij, meldt Rijkswaterstaat.