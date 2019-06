De weg kleurde maandagochtend geel op een kruispunt in het Noord-Hollandse Zwaag, nadat een vrachtwagen was gekanteld. In de truck bleek 15.000 liter eigeel te zitten, waarvan een flink deel op het wegdek belandde, zo meldde de politie in Hoorn.

Het incident gebeurde op de kruising van de Compagnie met de Oostergouw. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

De gemeente heeft de weg afgezet en verwacht enkele uren bezig te zijn met opruimwerkzaamheden.