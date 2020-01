Weg in Noord-Holland enige tijd dicht na grote brand

Aan de Belkmeerweg in het Noord-Hollandse Sint-Maartensbrug heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand gewoed. Dat meldt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Vanwege de rookontwikkeling is de autoweg N9 vanaf Sint Maartensvlotbrug tot en met Schagerbrug enige tijd afgesloten geweest voor verkeer.

De brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig. Het ging om meerdere schuren die in brand stonden. Een schuur is uitgebrand. Het vuur sloeg over naar een tweede schuur. Bewoners en direct omwonenden zijn enige tijd elders ondergebracht.