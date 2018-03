Weesp kiest voor aansluiting bij Amsterdam

De gemeente Weesp zal in de toekomst deel uitmaken van Amsterdam. Een ruime meerderheid van de raadsleden verkoos aansluiting bij de hoofdstad in plaats van aansluiting bij een andere gegadigde: de gemeente Gooise Meren. Het besluit werd maandag genomen in een extra vergadering in de Grote Kerk.

Weesp heeft zo’n 19.000 inwoners en ligt tussen Amsterdam-Zuidoost en het Gooi. Eerder kwam vast te staan dat de gemeente niet zelfstandig meer kan opereren om alle wettelijke en gemeentelijke taken alleen uit te voeren.

Met de keuze voor Amsterdam volgt de gemeenteraad de voorkeur van de bevolking in een eerder gehouden referendum. 57,4 procent koos voor Amsterdam, 42,6 procent voor Gooise Meren. In de raad stemden veertien voor Amsterdam, twee voor Gooise Meren en één blanco. De verwachting is dat de bestuurlijke fusie pas in 2022 plaatsvindt.