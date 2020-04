‘Wees creatief bij het zoeken naar scholieren’

Ingrado, de koepel van leerplichtambtenaren, maakt zich zorgen over de scholieren met wie het onderwijs geen contact heeft nu er door de coronacrisis geen school is. De koepel roept ertoe op alles op alles te zetten om toch contact te krijgen met de kinderen. „Indien nodig moeten we creatief zijn.”

Het gaat nu niet om het handhaven van de leerplichtwet, maar om gedeelde maatschappelijke zorg, aldus Ingrado op de eigen site. Contact en verbinding zoeken, dat is nu het voornaamste, zegt de organisatie. Het gaat om kwetsbare kinderen, die nu onderwijs missen en een minder goede thuissituatie hebben.

Mocht het de leerplichtambtenaren telefonisch niet lukken om de scholieren en of hun gezin te pakken te krijgen, dan moet met onder andere de school zelf, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, jongeren- en buurtwerk en eventueel de wijkagent worden uitgezocht hoe er wel contact kan komen.

De koepel hoopt ook op goede voorbeelden van en tips voor manieren van aanpak uit de diverse regio’s, om die met alle betrokkenen te delen op de eigen website.