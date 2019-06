„Wees alert op ongeval in en rond het water”

Vooral bij jonge kinderen is het van levensbelang om extra alert te zijn als ze in en om het water spelen. Daarvoor waarschuwt de Nationale Raad Zwemveiligheid met dit warme weer. Verdrinking is onder kinderen tot vier jaar de belangrijkste oorzaak van dodelijke ongevallen.

Of je nu thuis in bad verkoeling zoekt of in het zwembad, een recreatieplas of het badje in de tuin: jonge kinderen kunnen vaak niet zelfstandig uit het water komen. Ze kunnen bovendien al verdrinken in een laagje water van 10 centimeter in een opblaasbadje in de tuin of op het balkon.

De raad komt daarom met een aantal veiligheidstips. Laat je bijvoorbeeld niet afleiden door de telefoon of een boek en blijf bij kinderen onder de drie altijd zo dichtbij dat je ze kunt aanraken. Als je met meerdere volwassenen bent, is het goed om af te spreken wie er op kinderen let.