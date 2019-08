‘Wees alert op dengue op vakantie in Azië’

Nederlanders die deze zomer op vakantie gaan naar Cambodja, Laos, Thailand, Vietnam of de Filipijnen moeten alert zijn op het dengue-virus. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis. Smeer je in met een middel waar genoeg DEET in zit en draag bedekkende kleding, luidt het advies.

Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, wordt overgebracht door muggen die vooral overdag steken. Infectie met het virus kan leiden tot koorts, heftige hoofdpijn, pijn in spieren, botten en gewrichten, huiduitslag en overgeven. In een aantal gevallen verloopt de ziekte veel ernstiger en kan infectie leiden tot de dood.

Volgens het Rode Kruis loopt het aantal dengue-besmettingen in Azië razendsnel op, tot wel twee of drie keer meer dan vorig jaar. Ziekenhuizen in de Filipijnen en Bangladesh kunnen het grote aantal patiënten niet meer aan en ook dreigt er een bloedtekort. Daar verleent het Rode Kruis noodhulp met mobiele klinieken.