Weert wil snel om tafel met Harbers om azc

Burgemeester Jos Heijmans (D66) van Weert wil snel om de tafel met staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid. Hij wil dat Harbers het uitzetten van kansloze asielzoekers versoepelt en meer steun biedt aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Weert. Dat kan de problemen veroorzaakt door kansloze asielzoekers uit veilige landen nauwelijks aan.

Dat zei Heijmans woensdag na spoedoverleg met onder meer COA, politie en justitie over de volgens hem ontoelaatbare situatie in het asielzoekerscentrum (azc) in Weert. Daar kwam het de afgelopen weken herhaaldelijk tot opstootjes, na bedreiging en diefstal door kansloze asielzoekers.

Het gaat volgens Heijmans om dertig „lastpakken” uit Libië, Tunesië, Gambia en Algerije. Heijmans gaat samen met andere betrokken instellingen bekijken wat met deze dertig kan gebeuren. „Detentie, overplaatsing of uitzetting, daarover willen we duidelijkheid”, zei Heijmans.