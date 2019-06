Weerrecord op komst dankzij tropische hitte

Het is tropisch warm, en dat blijft het nog wel even. Het KNMI houdt code geel wegens hitte zeker aan tot woensdagochtend. In het hele land worden maatregelen genomen om de warmte zo goed mogelijk op te kunnen vangen.

Met temperaturen boven de 30 graden en nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden zakt, is deze junimaand waarschijnlijk nu al de warmste juni ooit gemeten. Weeronline verwacht deze maand een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 18,5 graden. De warmste junimaanden tot nu toe waren die van 2017 en 1976 met 18 graden.

Hitteplan van kracht op tropische dag

Vanwege de aanhoudende hoge temperaturen in verschillende provincies heeft gezondheidsinstituut RIVM het hitteplan afgekondigd. In Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant en Limburg geldt de extra waarschuwing. Ook wordt opgeroepen om extra op elkaar te letten vanwege de hitte. „Vooral voor ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen brengt de hitte gezondheidsrisico’s met zich mee. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting”, waarschuwt het RIVM.

Rijkswaterstaat is maandag gestart met een hitteprotocol. Er wordt extra materieel ingezet om gestrande auto’s zo snel mogelijk bij een tankstation te krijgen.

Ook de ANWB neemt maatregelen en zet tientallen extra wegenwachters in. „We houden rekening met 500 tot 1000 extra pechgevallen per dag”, stelt een woordvoerder van de belangenorganisatie. De ANWB denkt dat de extra inzet vooral op dinsdag en woensdag nodig zal zijn, omdat het dan tropisch warm wordt. „Met die hoge temperaturen kunnen accu’s die al niet zo best zijn een extra tik krijgen. Ook moeten we rekening houden met oververhitte motoren”, zegt de woordvoerder. Mensen die de komende dagen de weg op moeten, krijgen het advies voldoende water mee te nemen.

Wie met dit weer geen zin heeft om te werken en liever een duik neemt in het water, moet oppassen dat hij niet op gevaarlijke plekken gaat zwemmen, zoals bij bruggen en sluizen. De Reddingsbrigade Nederland raadt ook af om te zwemmen in rivieren, vanwege de stroming. „Zwem alleen op plekken waar het mag”, aldus een woordvoerder. „Daarbij gaat het met name om de stranden en recreatieplassen. Dat zijn ook de plekken waar we met onze vrijwilligers toezicht houden.”

Verschillende scholen in het land hanteren een tropenrooster. Leerlingen worden vroeg op school verwacht, zodat ze ‘s middags eerder naar huis kunnen. Daarnaast zijn de lessen korter.

Graphic ANP

Hittegolf

Dinsdag wordt het zo’n 33 graden. Later in de week zijn er grote verschillen; in het zuidoosten blijft het tropisch, maar in de kustprovincies wordt het met temperaturen van 22 tot 29 graden een stuk minder warm. Regionaal is er sprake van een hittegolf als de derde tropische dag woensdag wordt genoteerd.