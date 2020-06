Weeronline: Juni warmer en zonniger door klimaatverandering

Juni wordt door de klimaatverandering steeds warmer en zonniger, meldt Weeronline vrijdag. De zomermaand is ten opzichte van de vorige meetperiode, 1981-2010, 0,5 graden warmer geworden. Ten opzichte van de klimaatperiode 1951-1980 is juni zelfs 0,9 graden opgewarmd.

De nieuwe normaal voor juni, het gemiddelde over 1991-2020, is 16,1 graden. Overdag is de gemiddelde maximumtemperatuur in De Bilt sinds halverwege vorige eeuw gestegen van 20 naar 21 graden en de minimumtemperatuur steeg van 10 naar 11 graden. In juni stijgt de temperatuur gemiddeld genomen op zestien dagen naar 20 graden of meer. In de vorige klimaatperiode was dit nog veertien keer en in de klimaatperiode 1971-2000 steeg de temperatuur op twaalf dagen naar 20 graden of meer.

De zon schijnt daarbij gemiddeld 13 uur meer dan in de periode 1981-2010. Op het gebied van neerslag zijn er nagenoeg geen veranderingen, hoewel de neerslag wel in een korter tijdsbestek valt.