Weeronline: eerste storm van seizoen

Het gaat deze week flink waaien, met donderdagavond en vrijdag kans op de eerste officiële winterstorm van dit seizoen. Met windkracht 9, meldt Weeronline, dat spreekt van meteorologische winter. In de kustgebieden kunnen zware windstoten met snelheden van 100 kilometer per uur voorkomen.

Wie met een aanhanger of lege vrachtwagen de weg op wil, moet daar rekening mee houden, waarschuwt het weerinstituut.

In de kustprovincies en aan zee komen maandag al windstoten voor tot 80 kilometer per uur. In Zeeland worden zware windstoten van 90 tot plaatselijk 100 kilometer per uur verwacht. Dinsdagavond zijn opnieuw zware windstoten mogelijk en dan vooral in het noordwestelijk kustgebied en op de Wadden. Woensdag wordt een dag met minder wind en donderdag en vrijdag dus kans op winterstorm.