Weerfanaat Kats (94): Zo warm had ik het nog nooit

Hij is 94 en interesseert zich al jaren voor het weer. Joh. Kats uit Numansdorp mat donderdagmiddag een buitentemperatuur van maar liefst 41,5 graden Celsius met zijn eigen weerstation.

„Zo warm heb ik het nog nooit meegemaakt”, zegt de krasse negentiger uit de Hoeksche Waard. Hij woont al zijn hele leven in Numansdorp en houdt nauwgezet de temperatuur bij. „Ik ben vroeger tuinder geweest, dus ik was erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Later ben ik in de zadenhandel gegaan.”

De geboren en getogen Numansdorper schafte twintig jaar geleden een weersysteem aan. Buiten staat een mast, binnen een weerstation, waarop windrichting, regenkans, binnen- en buitentemperatuur en voorspellingen te zien zijn. „Toen ik de mast net had, zaten mijn zoons bij de politie in Rotterdam. De mast pikte hun radioverbinding op, waardoor ik mijn zoons hoorde praten.”

Kats heeft een slaapkamer op het noorden, zodat hij zo min mogelijk last heeft van de warmte. In de dubbele woning is het dankzij de airco redelijk uit te houden. Maar zelfs in de gekoelde kamer komt het kwik op deze hete dagen rond 10.30 uur op 26 graden uit. Het weersysteem geeft een buitentemperatuur van 28 graden aan.

Militairen

De voormalig zadenhandelaar kan zich de droge en hete zomers uit het verleden nog goed herinneren. „In 1976 was het op sommige plaatsen zo droog dat militairen in september met vrachtautootjes bietenkoppen van het naar verhouding minder droge land in de Hoeksche Waard kwamen halen. Die verspreidden ze onder boeren met een slechtere oogst. Ik verbouwde in die tijd knolselderij en aardappels, dus bij mij kwamen ze niet.”

In 1976 waren er nog geen geavanceerde beregeningstechnieken. „Ik gebruikte een motorpomp, waarmee ik het land nog een beetje nat kon houden.” Ook in die droge zomer kwamen er van hogerhand beregeningsverboden. „Dat ging toen uit van het polderbestuur.”

Overigens pakte de droogte voor boeren vroeger minder slecht uit dan nu, denkt Kats. „Wanneer de aardappeloogst tegenviel, stegen de prijzen in de winkel. Nu is er te veel aanbod uit het buitenland, waardoor de prijzen voor consumenten gelijk blijven.”

Aan 23 augustus 1944, volgens weerdeskundigen met 38,6 graden de warmste dag ooit in Nederland, denkt Kats liever niet terug. „Ik zat in die tijd ondergedoken omdat ik moest werken in Duitsland. Van de warmte heb ik daardoor weinig gemerkt.”

De 94-jarige inwoner van Numansdorp blijft zo veel mogelijk binnen bij deze temperaturen. Wekelijks krijgt hij tweeënhalf uur huishoudelijke hulp. Zijn kinderen zorgen meestal voor het warme eten.

Vier weken geleden kreeg Kats last van benauwdheid. De arts constateerde kaliumtekort, iets wat kan optreden door overmatig vochtverlies ten gevolge van warmte. „Ik moet van de dokter dagelijks twee glaasjes tomatensap, een banaan en drie mandarijnen nemen. Het helpt goed, mijn kaliumgehalte was na veertien dagen alweer op gezond niveau.”