Weerdiensten: zomerhitte op komst

De eerste hittegolf van dit jaar lijkt in aantocht, melden de weerdiensten Weeronline en Meteogroup. Vanaf zondag wordt het bijzonder warm en er is een grote kans dat het begin volgende week landinwaarts meerdere dagen achter elkaar ruim 30 graden wordt.

In het zuiden en oosten wordt het mogelijk zelfs nog warmer met ruim 35 graden. Daarbij is het veelal zonnig en de buienkans klein. Als er een lokale bui ontstaat, dan is het wel meteen een onweersbui.

Maandag tot en met donderdag kan het zelfs in de kustgebieden heet worden met 28 tot 30 graden. Dinsdag en woensdag lijken de heetste dagen te worden.

Er is officieel sprake van een hittegolf als de maximumtemperatuur in De Bilt vijf dagen achter elkaar 25 graden of hoger is, waarvan minimaal drie dagen minstens 30 graden. De kans op een hittegolf volgende week is nu circa 60 procent, aldus Weeronline.