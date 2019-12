Weer zwaar vuurwerk naar politieauto gegooid in Scheveningen

In Scheveningen is vrijdagavond zwaar vuurwerk naar een politievoertuig gegooid. Doordat de bestuurder meteen naar achteren reed, ontplofte het projectiel niet onder maar vlakbij de auto. Ook eerder deze maand, op 3 december, werd een vuurwerkbom gegooid naar een politiebus met daarin zeven agenten. Daarbij ontstond een explosie en volgde nog een klap.

Het politievoertuig werd vrijdagavond laat aangevallen vanaf het Doctor de Visserplein. De sfeer was er grimmig, meldt de politie zaterdagochtend. Er stonden veel jongeren op het plein. Ze gooiden met vuurwerk en stichtten brandjes. De Mobiele Eenheid stond paraat. Nadat de groep was vertrokken, bleef de ME zodat de brandweer veilig zijn werk kon doen. Twee Hagenaren zijn aangehouden voor belediging.

Het incident op 3 december gebeurde bij de Pluvierstraat in de wijk Duindorp in Scheveningen.