Weer zendmast in brand gestoken, nu in Maasbree

In Maasbree in Noord-Limburg heeft brand gewoed in een zendmast. De mast staat bij een benzinestation langs de A67. De politie gaat uit van brandstichting en vraagt getuigen zich te melden. Een woordvoerster kon niet zeggen hoe groot de schade is en of de mast nog functioneert.

Het is de 22e keer in korte tijd dat er brand was in een zendmast. Verspreid over het land werden afgelopen tijd zendmasten in brand gestoken. Ook werd er een vernield. De politie heeft tot nu toe drie verdachten aangehouden.

Die brandstichtingen zijn mogelijk acties tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders menen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Hiervoor bestaat geen enkel bewijs. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.