Dinsdag is weer een weerrecord verbroken. In Gilze-Rijen, bij Tilburg, was de temperatuur rond 15.00 uur gestegen naar 25,7 graden. Nooit eerder was het op 16 oktober zo warm, meldt Weeronline.

Het oude record (25,5 graden) werd vorig jaar gemeten in Eindhoven en Maastricht. In de tweede helft van oktober was het alleen op 18 oktober 1921 nog wat warmer. Bij Maastricht werd toen 27,2 graden gemeten.