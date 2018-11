Weer warm weer op komst

Er staan ons weer enkele warmere dagen te wachten. Er is bijzonder zachte lucht vanuit Italië op komst, meldt Weeronline. Dinsdag wordt de warmste dag, met temperaturen tussen 14 graden in het noorden en 19 in het zuidoosten. Zeer lokaal wordt zelfs de 20 graden aangetikt en dat is bijzonder voor november.

Het Weeronline-weermodel berekent voor De Bilt dinsdag een maximumtemperatuur van 16,8 graden. Dat komt in de buurt van het officiële dagrecord van 6 november. Dat staat op naam van 2015 met 17,1 graden.

Het kan nóg warmer worden in november. Zo werd het op 3 november 2005 18,7 graden in De Bilt.