Weer wachttijd voor VGZ-verzekerden Zuyderland

Mensen die bij Coöperatie VGZ verzekerd zijn, komen voor sommige behandelingen op een wachtlijst in de ziekenhuizen van Zuyderland in Heerlen en Sittard-Geleen. Dat duurt tot eind dit jaar, aldus Zuyderland en VGZ. Er is toe besloten omdat VGZ verwacht dat Zuyderland het maximale budget voor zorg aan VGZ-verzekerden in 2019 zal overschrijden.

Het gaat om VGZ-patiënten die zich voor het eerst melden voor een heup- of een knievervanging, een staaroperatie, een liesbreuk en enkele keel-, neus- en ooraandoeningen. Spoedgevallen en kinderen worden wel nog geholpen. Anderen moeten naar een ander ziekenhuis uitwijken of komen op de wachtlijst. Zuyderland zegt de maatregel te betreuren, maar geen andere keus te hebben. Volgens VGZ is „in gezamenlijkheid” tot de wachtlijst besloten. Hoeveel mensen hierdoor worden getroffen, is niet bekend.

Onder de Coöperatie VGZ vallen naast VGZ ook Univé, ZEKUR, Bewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, Zorgzaam, UMC en IZA. Vorig jaar werd eenzelfde maatregel genomen, maar toen pas in november.