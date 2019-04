Weer vernielingen monument Nicky Verstappen

Er zijn opnieuw vernielingen aangericht aan het monument voor de vermoorde Nicky Verstappen. Een woordvoerder van de politie bevestigt vrijdag berichtgeving hierover door 1Limburg.

,,Het lijkt erop dat het monument met een soort slaghamer is bewerkt", zegt de politie. Die is met een forensisch team naar het monument gegaan om sporenonderzoek te doen. ,,Hopelijk levert dat een indicatie op wie hiervoor verantwoordelijk is."

De gedenksteen staat op de Brunssemmerheide, bij de plek waar de toen 11-jarige Nicky Verstappen op 10 augustus 1998 vermoord werd gevonden. Het monument was eerder mikpunt van vernielingen en bekladdingen. Een man uit Landgraaf is meerdere keren opgepakt voor aangebrachte vernielingen. Hij is opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek.

In 2013 werd het monument besmeurd met verf. beeld ANP

Jos B. zit vast als verdachte van het doden, ontvoeren en misbruiken van Nicky Verstappen. Hij werd vorig jaar augustus aangehouden in Spanje.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die zich jarenlang inzette om de zaak opgelost te krijgen, reageerde op Twitter kwaad op de vernielingen. ,,Welke idioot doet zoiets?".