Weer vernielde zendmast aangetroffen in Rotterdam

Op het dak van een Rotterdamse seniorenflat is een vernielde zendmast aangetroffen. De schade kwam dinsdag aan het licht bij renovatiewerkzaamheden. De kabels waren doorgesneden en er is brandschade ontdekt, meldt de politie.

De politie is samen met de providers van de masten een onderzoek gestart, onder meer om te achterhalen wanneer de vernieling heeft plaatsgevonden. Als dat bekend is, kan er gericht worden gezocht op camerabeelden.

Het vermoeden bestaat dat het dak is betreden via steigers, die er al enige tijd staan in verband met de werkzaamheden.

De seniorenflat ligt aan de Grindweg, in het noorden van Rotterdam. Vorige week werd ook al brand gesticht bij een zendmast in de buurt van de Van Duylstraat, in het oosten van Rotterdam.