Weer verdachte vast na dodelijke vechtpartij

Een 38-jarige man is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Maikel Rasoelbaks die overleed na een vechtpartij. De verdachte meldde zichzelf bij het politiebureau.

Het slachtoffer raakte eerder dit jaar ernstig gewond na een vechtpartij in Club Panya aan de 2e Rosestraat in Rotterdam. Het slachtoffer werd meerdere malen tegen zijn hoofd geschopt terwijl hij op de grond lag. Hij overleed een week later door ernstig hersenletsel.

De 38-jarige man is de vijfde verdachte die is aangehouden in deze zaak. De politie gaat er nu vanuit dat alle verdachten zijn aangehouden.