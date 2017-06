Weer verdachte brand bij autobedrijf Eindhoven

Voor de tweede keer binnen een week is een autobedrijf van eigenaren uit dezelfde Eindhovense familie getroffen door brand. In de nacht van maandag op dinsdag was er brand bij een autobedrijf aan de Ondernemingenweg in Eindhoven.

De politie gaat ervan uit dat het vuur is aangestoken, aldus een woordvoerder. Vorige week was er een grote brand bij een autohandel aan de Quinten Matsyslaan. Een oorzaak van die brand is door de verwoesting niet meer vast te stellen.

Beide autobedrijven zijn eigendom van familieleden van een Eindhovenaar die begin mei werd doodgeschoten en die vermoedelijk het slachtoffer is geworden van een afrekening in het criminele milieu.

De politie sluit verbanden niet uit maar laat weten dat de moord en de branden als verschillende zaken worden behandeld.