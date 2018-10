Weer veel topstukken op PAN Amsterdam

Op de 32e editie van PAN Amsterdam, de beurs voor kunst, antiek en design, zijn ook dit jaar weer enkele topstukken te koop. Zo is voor het eerst in 35 jaar weer in Nederland het schilderij ‘Uitzicht op de baai van Mallorca’ van Leo Gestel te zien. Een schilderij dat voor het eerst in drie generaties op de markt komt is ‘Portret van een Dame’ van Isaäc Israels, vermoedelijk is de vrouw van schilder Kees van Dongen afgebeeld.

Op de beurs brengen ruim honderd galeries, juweliers, kunsthandels en antiquairs werken in die te koop zijn. Daaronder bijvoorbeeld ook een Franse sculpturale klok met het paar Amor en Psyche, van een uitzonderlijk formaat en daardoor zelden op de markt. Een ander opvallend object in grootte is een 18e-eeuws zilveren inktstel.

De beurs opent op 18 november de deuren in RAI Amsterdam en doet die op 25 november weer dicht.