Weer veel oude banden onder caravans

Uit een steekproef van de Bovag blijkt dat bijna 30 procent van de caravans, en de helft van de vouwwagens, rijdt met verouderde banden. Ook in voorgaande jaren werd duidelijk dat caravaneigenaren weinig aandacht hebben voor de banden. Dat kan akelige gevolgen hebben, waarschuwt de brancheorganisatie.

De Bovag hield vorige maand op enkele locaties in het midden van het land een controle onder 150 caravans en vouwwagens. Een op de drie caravans reed met banden die ouder zijn dan januari 2013. De fabricagedatum is heel simpel zelf af te lezen van de band, want die staat vermeld met vier cijfers achter de letters DOT. De eerste twee cijfers staan voor de productieweek en de laatste twee voor het productiejaar.

In te oude banden kunnen haarscheurtjes ontstaan. Het profiel van de band kan nog helemaal tip-top zijn, maar als de temperatuur in de band tijdens de reis oploopt kunnen de gevolgen van zulke beschadigingen flink zijn.