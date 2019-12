Weer uitstel zaak tegen ex-voorman No Surrender

Het proces tegen Henk Kuipers is maandag opnieuw voor onbepaalde tijd stilgelegd. De oud-voorman van motorclub No Surrender kampt met een navelbreuk.

Kuipers was maandagochtend afwezig in de rechtbank in Groningen. Het Openbaar Ministerie nam geen genoegen met de uitleg van zijn advocaat en vroeg om aanvullende medische informatie. Die moest de advocaat voor 16.00 uur aanleveren. Anders zou het OM de rechtbank verzoeken om de schorsing van de voorlopige hechtenis van Kuipers op te heffen.

Kuipers verscheen om 15.30 uur alsnog. „Ik vind het onbeschoft dat ik niet word geloofd en hier moet zijn”, zei hij.

Kuipers liet aan de rechters zijn navelbreuk zien. Volgens hem kan er een darm knappen. „Ik heb het nu Spaans benauwd.” Hij zal op korte termijn worden geopereerd.

De fysieke problemen van Kuipers kwamen maandag voor de rechtbank als een verrassing. Er waren drie zittingsdagen gepland. „Waarom heeft u vrijdag geen contact met ons opgenomen om te overleggen”, vroeg de voorzitter zich hardop af.

Na enig beraad besloot de rechtbank de zaak aan te houden. „Wij willen niet dat uw gezondheid hier gevaar oploopt”, aldus de voorzitter. Na de operatie wordt gezocht naar nieuwe zittingsdata. Het proces kwam in de zomer ook al stil te liggen.

Kuipers wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Hij wordt ook vervolgd voor onder meer poging tot afpersing, mishandeling en diefstal met geweld.