Weer twee ‘coronaspugers’ opgepakt

In Eindhoven en in Etten-Leur zijn vrijdag twee mensen opgepakt die mensen hadden bespuugd. De politie hield in Eindhoven een zogenoemde ‘corona-dreiger’ aan. Die bedreigde de agenten met de dood en met besmetting van corona. Deze 36-jarige Eindhovenaar spuugde één van de agenten in het gezicht, nadat hij had gezegd besmet te zijn met het coronavirus.

Een 21-jarige man uit Breda is vrijdagavond opgepakt omdat hij verschillende omstanders had bespuugd. Een vrouw (43) uit Etten-Leur liep met haar man en dochter over een fietspad toen ze werd aangereden door een scooter. De scooterrijder kwam ten val en toen de man en dochter hem wilden kalmeren, werden ze beiden bespuugd. De bestuurder zou de man ook nog hebben geslagen. Het is niet duidelijk of de scooterrijder ook had vermeld dat hij het coronavirus onder de leden heeft.