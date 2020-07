Weer twee aanhoudingen na rellen Malieveld

Opnieuw zijn twee mannen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij de ongeregeldheden na de verboden demonstratie op het Haagse Malieveld op 21 juni. Het gaat om twee mannen uit Velsen van 27 en 35 jaar. Het totaal aantal aanhoudingen ligt nu op 23, meldt de politie.

De man van 27 meldde zich maandag op het politiebureau, de andere man werd dinsdag aangehouden. Vorige week werden ook al zes mannen herkend en opgepakt. Op de dag van het protest werden al 425 mensen ingerekend.

De demonstratie was bedoeld als protest tegen de coronamaatregelen, maar de burgemeester verbood de betoging, omdat er veel te veel mensen werden verwacht. Ondanks het verbod kwamen er toch duizenden mensen naar het Malieveld, waarna het uit de hand liep. Tijdens de confrontaties met de Mobiele Eenheid (ME) gebruikten relschoppers fors geweld. Ze gooiden met rookbommen en stenen en gingen de ME te lijf.

Op politie.nl staan nog beelden van drie relschoppers die nog niet zijn geïdentificeerd.