Weer tumult rond Dodenherdenking Waalsdorp

Ruzie achter de schermen bij de Dodenherdenking zaterdag op de Waalsdorpervlakte in Den Haag. Vrijwilliger Bas Jongeneel, die vorig jaar niet in de erewacht mocht vanwege zijn postuur, zou dat dit jaar wel doen, maar de organisatoren waren die belofte vergeten en gaven hem een andere plek op de herdenking. Ze hebben excuses gemaakt en hem alsnog een plek in de erewacht aangeboden, maar Jongeneel laat aan Omroep West weten dat hij dat niet meer hoeft.

Voorzitter Vincent Gaal van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp trekt het boetekleed aan. „Ik had het expliciet aan hem beloofd en ik ben dat vergeten”, zegt hij tegen het ANP. Gaal had een telefoongesprek met Jongeneel, maar dat verliep volgens de voorzitter „niet prettig. Daarna wilde ik het terugdraaien, maar toen hoefde het van hem niet meer.”

De vereniging kwam vorig jaar in opspraak door notulen waarin stond dat enkele leden van de erewacht een fors postuur kregen. „We hebben dat fout gedaan en het rottig op papier gezet. We bedoelden het anders. We hadden forse mensen in te kleine overalls en dunne mensen in te grote overalls. Beide zijn geen gezicht”, legt Gaal uit.

Na die ophef had Gaal een gesprek met Jongeneel, een van de gedupeerde vrijwilligers. „De kou was uit de lucht. Ik zei tegen hem: jij staat volgend jaar op de erewacht.” Maar een paar weken geleden ontdekte Jongeneel dat hij de binnenkomende bezoekers moest begeleiden. De vrijwilliger zegt tegen Omroep West dat hij stopt bij de herdenking.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn honderden verzetsstrijders ter dood gebracht op de Waalsdorpervlakte, tussen Scheveningen en Wassenaar. Op 4 mei wordt er traditioneel een grote klok geluid en twee minuten stilte in acht genomen om de slachtoffers te herdenken.